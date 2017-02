Le projet Marguerite entre dans le concret

Le projet Marguerite commence à porter ses fruits après plusieurs mois d’existence. Ce dernier a pour but d’insuffler un essor et une dynamique à l’agritourisme dans le Jura et le Jura bernois. Il prévoit des investissements à hauteur de sept millions de francs par le biais de diverses mesures individuelles et collectives d’ici 2021.

Pose de la première pierre au Musée suisse de la distillation

L’une des principales concerne l’ouverture du Musée suisse de la distillation sur le domaine « Ô Vergers d’Ajoie » situé entre Porrentruy et Coeuve. En plus d’accueillir une collection de plus de 200 alambics historiques de la Régie fédérale des alcools, la structure comprendra un centre de services destiné à promouvoir la réalisation d’offres agritouristiques, notamment un espace évènements et vente. Le projet est porté par la Fondation du Musée suisse de la distillation et le propriétaire Alain Perret. Les travaux débuteront dès ce printemps avec la pose de la première pierre au début du mois de mai.

Aboutissement d’une première mesure

La première mesure individuelle du projet Marguerite est, par ailleurs, arrivé à son terme avec l’ouverture du nouveau magasin « Les plaisirs du terroir » à Courcelon chez la famille de Tècle et Martial Lachat. D’autres infrastructures verront encore le jour d’ici la fin de l’été. Un évènement sera mis en place à cette période pour permettre au public de les découvrir. /comm+alr