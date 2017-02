Un cap pour le Théâtre Sans Gage

Le Théâtre Sans Gage brûle les planches depuis 30 ans. La troupe amateure, basée à Saignelégier, compte actuellement quelque dix membres. Durant son année jubilaire en 2017, elle va jouer « Le Diable rouge ». Cette pièce, qui fait la part belle aux notions d’amour, de pouvoir, de corruption, de trahison ou encore de mensonge, a été présentée vendredi en fin de journée. Elle sera jouée du 17 au 19 février au Café du Soleil à Saignelégier. Depuis 1987, le collectif a mis sur pied 12 spectacles. « Les difficultés sont liées à la disponibilité des acteurs mais aussi au fait de rechercher une certaine égalité dans les prestations sur scène. Certains participants sont excellents tandis que d’autres sont plus hésitants », explique André Schaffter. Ce membre fondateur du Théâtre Sans Gage détaille, par ailleurs, que « la troupe a toujours essayer de trouver des pièces exigeantes au niveau du répertoire européen du théâtre. De plus, on ne cherche à mettre sur pied une joyeuse comédie ou un théâtre de boulevard ». /bbo