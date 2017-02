Les cambrioleurs de Valbirse identifiés

Les cambrioleurs qui ont sévi début janvier dans les écoles de Valbirse ont été identifiés : il s’agit de 8 mineurs âgés entre 13 et 17 ans, indique la police cantonale bernoise. Ces jeunes ont commis plusieurs vols avec effraction entre le 1er et le 6 janvier dans les écoles de Malleray et Bévilard, à la salle de gym de Champ-Martin et à la gare. Ils ont provoqué d’importants dégâts matériels et dérobé de l'argent liquide d'une valeur de plusieurs milliers de francs.

Durant les interrogatoires, les huit cambrioleurs ont reconnu les faits et ont également avoué une quinzaine d’infractions du même type ces deux dernières années. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. /mvr