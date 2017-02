Berne soutient la médiation numérique

Berne soutient sept projets de médiation numérique. Le canton a décidé de verser des subventions d’un montant total de 254 000 francs. Les projets sélectionnés exploitent les possibilités d’interaction offertes par les canaux numériques pour impliquer le public de manière active et créatrice. Parmi ceux-ci, figurent notamment des démarches du Nouveau Musée Bienne, de Photoforum PasquArt et du TOBS, le Théâtre et Orchestre Bienne Soleure. /comm+mdu