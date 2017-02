De l’argent pour accueillir les enfants

Les couples qui travaillent ne peuvent pas toujours s’occuper de leurs enfants lorsqu’ils sont en vacances. C’est pourquoi le canton de Berne veut ouvrir sa bourse pour favoriser la création de structures d’accueil. Ces dernières permettent de combler une lacune dans la prise en charge des enfants, mais aussi d’offrir une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale. Elles font aussi progresser l’égalité entre hommes et femmes, selon un communiqué diffusé jeudi matin. Actuellement, 21 communes bernoises proposent ce type d’offre. Le canton souhaite modifier la loi sur l’école obligatoire afin d’en développer davantage. Cette démarche vise notamment à devenir plus attractif pour les familles qui pourraient s’implanter à Berne. Ce nouveau soutien devrait coûter entre 550'000 francs et 1,4 millions par an, un montant qui permettrait de multiplier le nombre d’heures de prise en charge par quatre./ast