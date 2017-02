Incendie rapidement maîtrisé à La Tanne

Plus de peur que de mal à La Tanne. Un incendie s’est déclaré jeudi matin au dans un appartement situé au deuxième étage d’une ferme sur les hauteurs de Tavannes. Les secours alertés peu avant 8h sont intervenus très rapidement et ont pu maîtriser les flammes avant qu’elles ne se propagent à la grange au-dessus du logement. En raison du manque d’eau sur place, des moyens importants ont été déployés. Les pompiers de la Birse, de Tramelan, de Moron et de Bienne sont intervenus avec un total de 11 véhicules et 31 hommes. Une ambulance était aussi sur place ainsi que la police cantonale. Les propriétaires étant absents, l’alerte a été donnée par des voisins qui se sont aussi chargés d’évacuer les bêtes présentes dans la ferme. Selon les premiers éléments de l’enquête, un problème technique serait à l’origine du sinistre. Une surveillance de 24 heures a été mise en place pour s’assurer que le feu ne reprenne pas. /ast