La signalisation de la Tissot Arena fait défaut

Se rendre à la Tissot Arena à Bienne peut s’avérer compliqué, surtout pour les visiteurs occasionnels ou de l’extérieur de la ville. L’accès aux stades ne figure sur aucun panneau routier alors qu’ils ont été inaugurés en août 2015.

Le problème est connu de la ville de Bienne, elle a d’ailleurs élaboré une ébauche du concept de signalisation des stades en septembre dernier. Toutefois, selon le responsable du secteur de la circulation de la ville de Bienne, Pablo Donzé, il est judicieux d’attendre l’ouverture de la branche Est de l’autoroute A5, en octobre prochain, afin de réaliser une signalisation définitive. Il estime que si les panneaux avaient déjà été installés, ils auraient dû être revus en raison de la future signalisation des carrefours.

Plus de 2 ans d’attente

Reste la question du délai. Les stades de la Tissot Arena ont été inaugurés en août 2015. De son côté, l’autoroute ne sera opérationnelle qu’au mois d’août 2017, soit plus de deux ans après. N’est-ce pas une période trop longue pour être privée de signalétique ?

D’après Pablo Donzé, un certain temps d’adaptation est nécessaire. Il rappelle qu’entre temps, la planification du concept a été réalisée. « On aurait pu le faire plus tôt mais cela aurait été peut-être un peu précipité. En agissant de la sorte, nous évitons des remplacements de panneaux », indique-t-il.

Trois instances concernées

La réalisation de la signalétique n’est pas entièrement de la responsabilité de la ville de Bienne, elle revient aux propriétaires des routes. Ainsi, les panneaux qui se trouveront sur les routes nationales seront financés par la Confédération, ceux qui seront présents sur les routes cantonales par le canton et par la ville de Bienne pour ce qui relève du territoire communal. La ville va d’ailleurs prendre contact avec les communes environnantes comme Orpond, Port ou encore Ipsach pour qu’elles mettent en place une signalisation des stades afin que les automobilistes soient dirigés vers la nouvelle autoroute et ne traversent pas la ville.

Par ici la Gurzelen

À ce jour, la Tissot Arena n’est donc toujours pas indiquée mais l’ancien stade de football de la Gurzelen l’est encore. Le responsable du secteur de la circulation de la ville de Bienne affirme qu’il s’agit d’un oubli. « Ces panneaux doivent effectivement être démontés, dans l’excitation des changements et des travaux, ces détails nous ont échappés mais ils seront rapidement réglés, conclut Pablo Donzé. /anl