Le Film Vert de retour à La Neuveville

La Neuveville se met une nouvelle fois au vert. La ville accueille le Festival du Film Vert au mois de mars. Celui-ci propose pour la douzième année consécutive plus de 200 projections de documentaires sur l’écologie et le développement durable dans 44 villes différentes, dont 5 en France et 6 en Suisse alémanique. Après avoir réunis près de 9'000 spectateurs l’an dernier, les organisateurs espèrent dépasser la barre des 10'000 personnes cette année avec la centaine de séances supplémentaires proposée.