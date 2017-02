Moutier dénonce des irrégularités à l’hôpital concernant le vote du 18 juin

L’Hôpital du Jura bernois ferait pression sur ses employés pour qu’ils votent non lors du vote sur l’appartenance cantonale de la cité prévôtoise. Des employés inciteraient par ailleurs les patients à voter non. Ces accusations émanent des autorités prévôtoises, qui ont fait parvenir ce matin un courrier au Gouvernement bernois. Le conseil municipal explique que ces faits graves lui ont été rapportés par diverses sources à plusieurs reprises ces derniers jours.

Selon les autorités prévôtoises, des témoins expliquent que des cadres de l’hôpital incitent les collaborateurs ayant droit au vote à glisser un non dans l’urne le 18 juin 2017, sous prétexte qu’un oui serait synonyme de fermeture du site de Moutier, de suppressions d’emplois et, dans le meilleur des cas, de graves pénalisations sur le deuxième pilier de la prévoyance des collaborateurs. Ces agissements auraient eu lieu dans le cadre et en marge de colloques du personnel soignant. Des patients ont par ailleurs signalé que des soignants leur tiennent un discours politique en les incitant à voter non pour sauver l’hôpital et leurs emplois. Une situation inacceptable pour le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer.