Bienne se prépare à accueillir un grand concours de danse

Près de 300 enfants et adolescents prendront part au School Dance Award à Bienne. Ce concours de danse, organisé par l’Office bernois de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires, prend une nouvelle ampleur, puisqu’il se déroulera pour la première fois au Palais des Congrès. Le nombre de participants n’a cessé pas d’augmenter au cours des dernières éditions et cette année, ce sont 23 groupes qui sont inscrits.

Le spectacle est ouvert à tous et se tiendra au Palais des Congrès samedi après-midi de 14h15 à 17h45. Les gagnants prendront part à la finale de la Suisse du nord-ouest, qui réunit les lauréats des cantons d’Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Berne. /comm+mdu