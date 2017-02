La «Maison des langues pour enfants» s’étend

De gauche à droite: Tamara Elizabeta Iskram déléguée à l'intégration, Beat Feurer, directeur de l'action sociale et de la sécurité, Cédric Némitz, directeur de la formation, Reto Meyer, responsable du département ecoles et sport et Reto Inäbit, directeur de l'Université populaire Bienne-Lyss