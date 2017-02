45e du téléski des Breuleux : soirée annulée

Le 45e anniversaire du téléski des Breuleux passe à la trappe. Les responsables ont annulé la soirée du 4 mars. Leur décision, qui s’explique par un faible nombre d’inscriptions, a été communiquée mercredi matin. 22 personnes s’étaient manifestées pour prendre part au souper gala, suivi de concerts et d’une soirée disco. « C’est un flop. Je ne suis pas fâché. Le seul regret, c’est que le concept n’a pas pris, malgré les nombreux efforts entrepris afin d’organiser cet événement. L’idée consistait à commémorer ce cap et à mettre un peu de beurre dans les épinards », explique le président du Conseil d’administration du téléski des Breuleux. Jacques-André Aubry indique, par ailleurs, que « la mise sur pied de la soirée aurait provoqué des frais à hauteur de 5'000 francs et qu’on ne voulait pas provoquer un trou dans les comptes du téléski ». L’argent récolté par le sponsoring sera reversé intégralement pour l’apprentissage du ski chez les jeunes (équipement et matériel).

Pour rappel, les « Mâlïs Winter Games » avaient aussi été supprimés au préalable, faute de participants. Cette course relais par équipe devait aussi se dérouler le même jour dans le cadre du jubilé des installations franc-montagnardes. /bbo