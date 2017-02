Des élus biennois romands se soucient du sort de Moutier

Emmenés par le Conseiller de ville radical romand Pascal Bord, trois élus de son parti et le romand Roland Gurtner de Passerelle ont déposé une intervention parlementaire mercredi soir au Conseil de ville. Le texte demande au Conseil municipal de Bienne si « la ville ne devrait pas être plus active en signalant son attachement à Moutier » ?

« En tant que Romand biennois, je suis attaché à Moutier et si la commune devait partir dans le canton du Jura, ça ne me laisserait pas indifférent », indique Pascal Bord. L’élu attend donc de l’exécutif biennois qu’il communique à son tour son attachement à la cité prévôtoise : « un départ de Moutier dans le canton du Jura aurait des implications, notamment dans le domaine de la santé et des écoles. Ce n’est pas simplement un petit village qui passerait d’un côté ou de l’autre mais la plus grande ville de Jura bernois ».

Ne pas aller jusqu’à faire campagne

Interrogé sur le rôle que la ville de Bienne devrait jouer dans la campagne en faveur du maintien de Moutier dans le canton de Berne, Pascal Bord est catégorique : « nous ne devons pas aller jusqu’à faire campagne. Cela serait déplacé. Nous devons laisser les prévôtois décider eux-mêmes de leur avenir mais nous devons leur communiquer notre attachement», conclut Pascal Bord.

L’interpellation sera traitée au Conseil de ville dans un délai de trois mois. /anl