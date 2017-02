Valbirse reconnue comme centre régional par le Conseil du Jura bernois

Valbirse est un centre régional, au même titre que La Neuveville, Sonceboz-Corgémont, Tavannes-Reconvilier et Tramelan. Le Conseil du Jura bernois a approuvé son ajout à la liste des centres du 4e niveau sur le plan directeur cantonal. Le CJB revendique par ailleurs la classification des communes d’Orvin, de Nods et de Plateau de Diesse dans la catégorie « espaces ruraux à proximité d’un centre urbain » à l’image de Sauge et de Péry-La Heute.

Coup de pouce à la culture et au sport

Le CJB a en outre attribué près de 140'000 francs de subventions culturelles, dont 30'000 francs d’aide aux Jardins musicaux pour le projet Bal(l)ades, et 20 mille francs au Tribunes Baroques. Il soutient aussi 22e édition de la Course des Pavés à hauteur de 10'000 francs./comm+anl