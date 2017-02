Des loyers abaissés pour les aînés

La Fondation Clair-Logis revoit les loyers de ses appartements prévôtois à la baisse. Les surfaces destinées aux personnes âgées à Moutier peinaient à trouver preneurs. Les tarifs des loyers, jugés trop élevés, avaient suscité de nombreuses critiques. La Municipalité a donc négocié avec la Fondation Clair-Logis et les promoteurs pour adapter les prix au marché prévôtois. La nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er mars. Elle prévoit une baisse de 240 à 710 francs (18% à 37 %) pour majoritairement des deux pièces et demie. Les loyers se situent désormais entre 1090 francs et 1330 francs. Un service de conciergerie et de laverie ainsi que l’accès à des espaces communs sont inclus dans l’offre. /nme