Suppression des billetteries CFF : une pétition pour trouver des solutions

L’année passée, les CFF annonçaient la suppression de quelque 52 points de vente de billets de trains. Des points de vente gérés par des entreprises tierces et parmi lesquels ceux de Saint-Imier et de la Neuveville. Une annonce qui a fait grand bruit et à la suite de laquelle l’Association transports et environnement a lancé une pétition au niveau fédéral pour limiter ces fermetures. L’ATE espérait 20'000 signatures, elle en a récolté plus de 30'000. Le délai pour la signature de la pétition était fixé à fin février. L’ATE remettra les paraphes récoltés aux CFF à la fin du mois de mars. La pétition a surtout pour objectif d’ouvrir la discussion afin de trouver des alternatives aux fermetures annoncées. /lgu