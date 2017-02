Swiss Take Away : une startup au service de la restauration

Bonne nouvelle pour les gourmets. Une nouvelle plateforme en ligne de commande de plats à l’emporter sera disponible à partir du 1er mars. Swiss Take Away, c’est son nom, permet aussi de se faire livrer des plats de restaurants directement chez soi. Elle est aussi une alternative pour les restaurateurs. La plupart des plateformes de commandes en ligne fonctionnent sur le principe d’une commission reversée par les professionnels. Avec Swiss Take Away, Estèle Geiger propose un abonnement annuel. Elle offre aussi la possibilité pour les clients de signaler et d’aider les restaurateurs qui voudraient intégrer le réseau. La plateforme a d’abord été testée pendant le mois de février. Huit restaurateurs de la région biennoise ont collaboré à cette phase de test. /lgu