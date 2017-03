Téléphone au volant: la police sévit

La distraction et l’inattention font partie des causes les plus fréquentes d’accidents de la route dans le canton de Berne. C’est ce que met en évidence la police mercredi. Elle indique avoir procédé à des contrôles ciblés au mois de février aux abords de passages pour piétons. Environ un conducteur sur dix a fait l’objet d’un avertissement ou a été sanctionné pour avoir contrevenu à la loi sur la circulation routière.

Au total, la police cantonale bernoise a infligé plus de 300 amendes d’ordre en une semaine. 117 personnes ont notamment été sanctionnées pour avoir téléphoné sans kit mains libres et 50 ont été dénoncées pour avoir rédigé des messages avec leur portable. /comm+mdu