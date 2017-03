Une dispute tourne mal à Moutier

Une altercation fait deux blessés à Moutier. La police cantonale bernoise a dû intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Les faits se sont produits vers 2h40 dans un appartement de l’Avenue de Bellevue 2. À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre y ont trouvé une personne blessée. Il s’agit d’un homme de 30 ans, qui a été transporté à l’hôpital et qui a pu quitter l’établissement le jour-même après avoir reçu les soins nécessaires.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux hommes impliqués dans la dispute ont quitté les lieux avant l’arrivée de la police. L’un d’eux a certainement été blessé et aurait même nécessité des soins médicaux. L’homme a été décrit de la manière suivante : il mesure environ 1m70, de teint blanc et aux cheveux blonds. Il portait une veste noire à capuche et un pantalon bleu.

La police cantonale bernoise lance un appel à témoins pour déterminer les circonstances exactes de cette altercation. Les personnes en mesure de fournir des informations, en particulier concernant l’inconnu blessé, sont priées d’appeler le 032 324 85 31. /mdu