Une ligne de bus modifiée à Bienne

La ligne de bus numéro 6 ne prendra plus le même chemin à Bienne. Dès ce mercredi 1er mars, les Transport Publics Biennois ont décidé de modifier le parcours le soir entre 16h et 18h30. Le bus en direction de la gare ne circulera plus par la rue de Madretsch mais par la rue des Prés. Un arrêt provisoire sera installé à la place du Breuil. La surcharge de trafic à la place de la Croix en est la cause. La ligne de bus numéro 6 reprendra son cours normal à la fin des travaux qui sont actuellement en cours à la rue de la Berme. /jeb