Berne étend ses collaborations jusqu’en 2020

Le Conseil-exécutif a habilité Bernhard Pulver à signer le contrat de prestation 2017-2020 entre Berne, le Jura, Neuchâtel et la Haute Ecole Arc. Le texte porte sur la formation continue, la recherche appliquée locale et les relations transfrontalières. La charge financière des trois cantons est plafonnée. Pour Berne, elle s’élève à un maximum de 2 millions de francs annuels.

Le directeur de l’instruction publique a également approuvé la convention d’objectifs 2017-2020 entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Elle porte sur quatre points principaux, à savoir : formation, recherche appliquée et développement, contributions à la société et politique institutionnelle. Elle comporte également un plan financier. La participation annuelle de Berne au financement s’inscrira dans une fourchette proche de 10 millions de francs.

Le Conseil-exécutif a déjà octroyé début février un crédit de 11,8 millions de francs en guise de participation financière du canton aux deux institutions pour 2017. /lgu