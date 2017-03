Nouveau soutien pour la rénovation du Théâtre Palace

Après le Conseil-exécutif, la Commission de la sécurité s’engage aussi en faveur d’un prélèvement d’environ 1,28 million de francs sur le Fonds de loterie pour la rénovation du Théâtre Palace à Bienne. Elle soutient également la contribution de 390’000 francs en provenance du Fonds d’encouragement des activités culturelles. La procédure et les subventions ont été approuvées par 9 voix et 7 abstentions. La Commission de la sécurité évoque notamment l’enrichissement important que constitue le théâtre pour la ville bilingue et sa fonction de passerelle entre les cultures. Le montant total des travaux est estimé à environ 6 millions de francs.

Renouvellement du réseau radio de la police aussi soutenu

La Commission a également approuvé un crédit de 41,74 millions de francs pour le maintien à niveau du réseau radio Polycom. Le système permet le contact radio entre police, sapeurs-pompiers, services sanitaires d’urgence, gardes-frontière et protection civile. /lgu+comm