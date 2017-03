Bâtiment en flamme à Péry

Un incendie s’est déclaré dans les combles d’un immeuble de Péry dans la nuit de jeudi à vendredi. Cinq personnes incommodées par la fumée ont été emmenées à l’hôpital pour un contrôle. Le sinistre s’est déclaré peu après minuit dans le bâtiment situé à la rue des Tilles. Les pompiers immédiatement dépêchés sur place ont pu rapidement maîtriser le sinistre. Les combles ont été entièrement détruits et l’immeuble est désormais inhabitable. En ce qui concerne les secours, 36 hommes et 11 véhicules sont intervenus. La police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’incendie et lance un appel à témoins. /ast