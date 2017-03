Swatch Group présente la plus petite puce Bluetooth du monde

Le géant horloger Swatch Group présente une nouvelle puce électronique Bluetooth. D’après son communiqué paru vendredi, il s’agit de la plus petite puce sur le marché. Elle présente une plus faible consommation d’énergie et une capacité de démarrage ultrarapide. La puce a été conçue à 100% par EM Microelectronic, Swatch Group et le CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique). Elle servira pour des appareils portables électroniques et pour le futur internet des objets. /sca+comm