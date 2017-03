Un nouveau danger pour la ligne CFF Genève - Bâle via Moutier et Delémont

Un nouveau risque de déclassement plane sur l’avenir de la ligne CFF entre Genève et Bâle via Bienne, Moutier et Delémont. L’Office fédéral des transports a mis en consultation cette semaine un plan stratégique du trafic ferroviaire pour les grandes lignes. Le tracé Bienne – Delémont – Bâle ne figure pas dans le réseau « premium » - qui bénéficiera de la meilleure offre – mais dans celui dit « de base ». L’information a été publiée samedi dans « Le Quotidien Jurassien ». La nouvelle suscite des inquiétudes. Pour le conseiller aux Etats jurassien Claude Hêche, le projet est « inacceptable ». Le Gouvernement jurassien doit encore se prononcer mais le délégué aux transports, David Asséo, parle d’ores et déjà d’un document « problématique ». /fco