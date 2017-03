Des élus de St-Imier s’inquiètent pour la ligne entre Bienne et La Chaux-de-Fonds

La section PLR de St-Imier souhaite que les autorités régionales s’engagent pour maintenir l’offre actuelle de la ligne CFF Bienne – La Chaux-de-Fonds. Le groupe politique a déposé une interpellation à ce sujet lors du dernier Conseil de ville. Cette initiative fait suite à la mise en consultation en début de semaine d’un plan stratégique du trafic ferroviaire grandes lignes par l’Office fédéral des transports.

Le tronçon qui relie la cité seelandaise à la métropole horlogère est au bénéfice d’une concession mixte entre le trafic régional et le trafic grandes lignes. Cela garantit à la population du Vallon au moins un train direct toutes les deux heures. Or, le document fait figurer la ligne dans le réseau dit « de base » et non dans le réseau premium qui bénéficiera de la meilleure offre. Le PLR St-Imier dénonce « une décision totalement illogique » qui pourrait réduire drastiquement l’offre actuelle.

Le groupe demande au Conseil municipal d’intervenir auprès de toutes les autorités de la région pour s’opposer avec fermeté au déclassement de la ligne. /comm+alr