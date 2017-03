Le vent provoque des perturbations du trafic ferroviaire

Des perturbations sur la ligne CFF Delémont – Bienne. Selon les CFF, la voie entre Moutier et Granges Nord est interrompu au trafic en raison de la chute d’un arbre sur les rails dimanche après-midi. Les trains ICN (Bâle – Bienne) sont supprimés entre Delémont et Bienne, tout comme les trains RE (Delle – Bienne) entre Moutier et Bienne. Les voyageurs doivent passer par Olten. La durée de l’interruption est indéterminée. /alr