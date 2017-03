Une centaine de scouts réunis à Tavannes

Plus de 100 scouts du Jura et du Jura bernois se sont retrouvés samedi à Tavannes pour la traditionnelle Godasse d’Or, une manifestation organisée par l’association du scoutisme jurassien. En tout, 14 patrouilles se sont affrontées dans un jeu de piste géant à travers le village. Durant l’après-midi, le Club fauteuils roulants du Jura s’est joint à l’événement. Les scouts ont ainsi pu s’essayer au basket en chaise roulante. A la fin de la journée, la patrouille des Saïmiris, du groupe Perceval de Moutier, a remporté la première place du tournoi. Le podium est complété par les Pumas de Courtételle à la deuxième place et les Libellules du groupe Pierre-Pertuis de Tavannes à la troisième place. /comm+lhu