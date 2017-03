Le grand départ pour Lia

C’est le Jour J pour Félicien Donzé. Le chanteur franc-montagnard du groupe musical Lia s’envole pour l’Asie mardi. Il se produira pour la première fois de sa carrière en Chine et en Corée du Sud lors du festival « Mars en folie » dans le cadre de la Fête de la Francophonie. L’homme de 26 ans va participer à neuf concerts entre le 11 et le 31 mars. Sur scène, il sera accompagné par deux Neuchâtelois Christophe Farine (à la basse et à la guitare) et Marius Rivier (à la batterie). Quatre autres candidats prendront part à cette manifestation. Elles proviendront de France, de Belgique, du Canada et du Luxembourg. /bbo