Opération réussie pour la Croix-Bleue

La Croix-Bleue parvient à changer le regard que les jeunes du Jura bernois portent sur l’alcool. La section romande de l’organisation tire un bilan réjouissant des différentes actions de prévention menées l’an passé auprès des apprentis et étudiants de la région. Près de 340 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont participé à la vingtaine d’ateliers organisés en collaboration avec les sites de formation située entre Moutier et Saint-Imier. Le but de l’opération consistait à les sensibiliser aux dangers liés à une suralcoolisation lors de leurs premiers pas dans le monde professionnel. Selon un sondage réalisé à l’issue de ces ateliers de réflexion, 20% des jeunes ont adopté un comportement plus raisonnable envers l’alcool après le passage de la Croix Bleue romande. Suite à cette réussite, la structure souhaite remettre sur pied cette démarche dans les années à venir. /nme