Les femmes célébrées à travers le monde

Les premières revendications pour les droits des femmes se sont faites entendre il y a plus de 100 ans en Belgique et en Allemagne. Les marches et l’organisation de manifestations sont désormais fréquentes.

A Bienne, l’association Femmes en réseau s’engage pour la mise en œuvre de l’égalité entre les hommes et les femmes. En marge de cette journée, l’organisation à trois revendications : que la charte européenne pour l’égalité soit concrétisée, qu’un congé paternel soit introduit et que davantage de places et de rues portent des noms de femmes dans la cité seelandaise.

La Matinale a reçu Agnès von Beust, membre du comité directeur de Femmes en réseau, elle nous explique les raisons de cette dernière revendication.