Se former pour se détacher de l’aide sociale

Les investissements dans la formation pour les adultes sont payants. 250 professionnels du domaine de l’aide sociale se sont réunis au Palais des Congrès à Bienne mercredi lors d’une rencontre organisée par la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Ils ont notamment évoqué les enjeux liés à la réinsertion professionnelle des personnes bénéficiant de l’aide sociale, et qui par conséquent sont souvent fragiles ou ne possède pas une formation suffisante.

Pour une formation de rattrapage

En Suisse, les progrès techniques ont pour conséquence que la demande de main-d’œuvre qualifiée est forte, alors que les personnes peu qualifiées ont de plus en plus de peine à trouver un emploi. C’est pour cette raison que la formation est un enjeu essentiel selon les travailleurs de l’aide sociale. Les personnes sans formation doivent avoir accès à une formation de rattrapage, même à l’âge adulte.

La Conférence suisse des institutions d’aide sociale a mis en avant des projets axés sur l’avenir, qui contribuent à la cohésion sociale, à une meilleure exploitation du potentiel de main-d’œuvre, à la diminution du nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale et donc à une diminution des coûts pour les cantons et les communes.

Des projets se démarquent

Lors de cette journée, plusieurs stratégies et démarches ont été présentées. Dans le canton de Vaud par exemple, le projet-pilote FORMAD propose de favoriser l’insertion des bénéficiaires de l’aide sociale via une formation et un suivi spécifique. Le projet lancé en 2006 a déjà porté ses fruits. Depuis son lancement, 347 personnes se sont inscrites pour décrocher un Certificat fédéral de capacité ou une attestation de formation professionnelle, et le taux de réussite atteint 71%. /mdu