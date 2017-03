Sept artistes de la région soutenus financièrement par la CicaS

La Commission intercantonale des arts de la scène des cantons du Jura et de Berne (CicaS) a remis ses bourses de perfectionnement destinées aux artistes des métiers de la scène. Au total, 21'044 francs ont été distribués par le jury ad hoc constitué à cet effet par la CicaS. Ce dernier était composé de la comédienne de Courroux Fanny Rossel et de Noelia Tajes, chorégraphe et danseuse originaire du Jura bernois. Les deux membres de la CicaS étaient en outre accompagnées d’un expert externe, en la personne du scénographe genevois Jean-Claude Maret.

Dans le détail

Le chanteur de St-Ursanne Richard Tschirren - dit «Fox Kijango» - et la danseuse bruntrutaine Eve Chariatte reçoivent tous deux 5000 francs pour un séjour à Montpellier en France. Pour le premier nommé, il s’agit de réaliser une formation de son et numérique et pour la seconde, d’effectuer un master en chorégraphie. L’homme de théâtre biennois Antoine Le Roy se rendra, lui, à Paris. Il a obtenu une bourse de 3000 francs pour un mentorat d’écriture. Un montant de 2700 francs a été octroyé à la musicienne de Bienne Fanny Anderegg, qui vient juste de revenir d’Inde où elle a effectué un stage de chant. De son côté, la comédienne jurassienne qui vit à Bienne Pascale Güdel obtient une bourse de 2344 francs dans le but de suivre un stage de voix dans la cité seelandaise ainsi qu’à Berlin. La CicaS a également remis une bourse de perfectionnement pour un stage de théâtre en Belgique au multi-artiste biennois Julien Mégroz, à hauteur de 1500 francs. Enfin, 1500 francs ont également été donnés à la spécialiste en théâtre de mouvement Fanny Krähenbühl, de Rossemaison, pour réaliser un stage de danse en Espagne. /comm+afa