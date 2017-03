La Conférence des maires ne peut pas utiliser sa résolution sur Moutier

La Conférence des maires du Jura bernois ne pourra pas utiliser sa résolution invitant les habitants de Moutier à voter pour le maintien de leur ville dans le canton de Berne. Le préfet Jean-Philippe Marti a rendu sa décision mercredi, selon le Journal du Jura. Elle fait suite à un recours déposé par les autorités prévôtoises qui dénonçaient une ingérence et une atteinte à l’autorité communale. Dans son contenu, la résolution adoptée par l’assemblée de la CMJB ne pose pas de problème, car la décision de Moutier aurait aussi des conséquences sur le reste de la région. Le texte pourrait donc être utilisé par des communes qui publieraient un communiqué de presse signé par leurs autorités. En revanche, la Conférence des maires n’est pas le bon canal pour diffuser cette résolution. Contacté jeudi, Jean-Philippe Marti rappelle que la CMJB représente les maires et non l’ensemble des autorités communales de la région. Elle ne peut donc pas intervenir dans les affaires d’une commune. Il ajoute qu’adopter une telle résolution n’entre pas dans les buts ni dans les tâches de la Conférence des maires du Jura bernois. /ast