Les 200 ans de la naissance de John Bost fêtés à Moutier

John Bost a passé les deux premières années de sa vie à Moutier. Il est l’un des dix enfants du couple formé par Ami et Jeanne Bost, tous deux Genevois. John Bost est le plus célèbre de la fratrie, également pasteur, il fonde en Dordogne un premier asile qui accueille des orphelins. De son vivant, il en créera 9. La fondation John Bost gère aujourd’hui 34 établissements en France de service sanitaire et médico-social.

L’exposition qui retrace la vie de John Bost et des membres de sa famille est présentée depuis mardi à la Collégiale de Moutier et a pour titre : « La saga Bost, une famille protestante à travers l’histoire du 17e au 21e siècle ». Pour en parler Marc Seiler, pasteur du Par8 à Grandval et organisateur de cette exposition était dans la Matinale jeudi. L’exposition se tient jusqu’au 7 mai. /seb