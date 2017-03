La nouvelle demeure de l’Armée du Salut

Un bâtiment flambant neuf pour l’Armée du Salut de Tramelan. Lancé en 2011, le projet d’étude n’est plus qu’un lointain souvenir. Désormais, un immeuble moderne et lumineux de deux étages se dresse sur la Grand-Rue. Depuis décembre, les responsables du poste tramelot, Muriel et Pascal Donzé, également initiatieurs du projet, ont pris possession des lieux. Samedi 11 et dimanche 12 mars, ils invitent la population à venir découvrir les locaux à l’occasion de l’inauguration officielle de l'immeuble. Les curieux pourront admirer une cafétéria, une cuisine semi-professionnelle ou encore une large scène munie de tout le matériel audiovisuel nécessaire. Au programme de ce week-end, visite des lieux, repas et animations sont prévus.

La construction de ce nouvel espace entamée en mars 2015 aura coûté au total 2,9 millions de francs. /lhu