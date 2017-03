De jeunes danseuses de la région aux avant-postes en France

Trois jeunes danseuses de la région ont brillé à Annecy en France samedi lors du « Concours International de Danse ». Aure Schmassmann (Rossemaison) a fini 4e dans la classe « contemporain niveau 1 ». Laure Chalverat (Châtillon) s’est également classée à la 4e place mais dans la catégorie « classique moyen amateur ». Enfin, Lisa Palma (Malleray) a obtenu le 5e rang en « contemporain niveau 2 ». Les trois élèves de l’Atelier de Danse Joëlle Prince (ATJP), qui ont entre 13 et 15 ans, ont dû présenter devant un jury de renommée internationale une variation de 2 à 3 minutes en fonction de leur âge. Plus de 250 espoirs de Suisse, de France et d’Italie ont pris part à ces joutes. /comm + bbo