Le théâtre Palace a besoin du canton

Il faut soutenir le théâtre Palace à Bienne. C’est le message de la députation francophone au Grand Conseil bernois, qui devra décider s’il accepte de verser un crédit d’1,57 million de francs pour la rénovation de l’établissement.

Les députés de la région se sont réunis mardi soir en vue de la session du législatif qui débutera lundi prochain. Ils estiment qu’il est primordial que le canton de Berne soutienne l’institution, qui doit absolument rénover ses locaux pour poursuivre sa mission. La présidente de la députation francophone, Samantha Dunning, se montre plutôt confiante, d’autant que le Conseil-exécutif s’est déjà prononcé en faveur de ce crédit.

D'autres dossiers à l'ordre du jour

Les élus francophones se sont également penchés sur la planification des soins 2016. Ils prévoient de proposer un amendement concernant le bilinguisme dans les soins et son financement, dont la forme n’a pas encore été définie. Le groupe a également évoqué un postulat de Roberto Bernasconi, quand à la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes dans le Jura bernois, qui sera traité durant cette session. La députation soutient à l’unanimité ce texte et compte bien le défendre à la tribune, si les autres élus se montrent réticents. /mdu