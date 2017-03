Synergies Berne / Zurich dans la cybersanté

Berne et Zurich réfléchissent à une plateforme commune dans le domaine de la cybersanté. Les deux cantons indiquent jeudi dans un communiqué que des recherches de synergies sont en cours pour mettre en place le dossier électronique du patient. Cette exigence fédérale vise à assurer un meilleur suivi des malades. Le projet bernois « BeHealth » pourrait être fusionné avec son pendant zurichois. Cette union donnerait naissance à la plus grande plateforme de cybersanté de Suisse, qui pourrait ensuite s’ouvrir à d’autres cantons. Avant d’en arriver là, des questions relatives à l’organisation, à la technique et au financement doivent encore être clarifiées. /ast