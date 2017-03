Eau potable altérée à Moutier

Moutier alerte la population à la présence de purin dans son eau potable. Suite à un épandage excessif dans la zone de protection, la qualité de l’eau potable est altérée et une valeur de tolérance est légèrement dépassée. Des mesures techniques ont été prises et la source de la Foule a été mise immédiatement hors service. L’alimentation de la Ville est ainsi assurée par les autres sources et la situation est sous contrôle. Le Conseil municipal informe la population que l’eau est néanmoins consommable. Il n'est pas nécessaire de la bouillir, car aucune bactérie n'est impliquée. La source de la contamination reste inconnue pour l'heure. Une enquête est en cours. Des mesures ont été mises en place pour contenir la pollution et rincer le réseau. Un cas similaire s’était produit il y a deux ans. L’origine de la contamination n’avait pas pu être identifiée./sca+emu+comm