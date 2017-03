Un défilé de bovins à Saignelégier

Saignelégier, capitale des bovins le temps d’une journée. Arc Jurassien Expo, 21e du nom, se déroule samedi dans le chef-lieu franc-montagnard. La manifestation, qui compte environ 100 éleveurs et plus de 200 animaux (vaches et veaux), se déroule vers la Halle Cantine. Les participants proviennent du Jura, du Jura bernois et du canton de Neuchâtel. Différents titres sont attribués au terme des différentes compétitions. Bertrand Boillat s’est rendu sur place samedi matin pour assister aux présentations d’animaux, notamment chez les vaches Red Holstein.