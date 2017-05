Deux sociétés biennoises récompensées

Une belle récompense pour deux start-up biennoises. Les sociétés Optimo Medical AG de Bienne et Vibwife GmbH de Nidau ont reçu jeudi à Soleure le prix W.A. de Vigier. Elles recevront ainsi chacune 100'000 francs. La première a mis au point une technologie permettant de réaliser des interventions chirurgicales de la cornée plus sûres et plus précises. La seconde promeut de nouvelles méthodes pour les accouchements. /comm+alr