Exercice 2016 positif pour La Goule

Les chiffres sont positifs tant dans la vente que dans la production d’électricité. Le domaine des services a également progressé de manière réjouissante.

La société a aussi créé deux postes supplémentaires l’année passée et emploie actuellement 39 collaborateurs et 6 apprentis. A noter aussi la succession de Cédric Zbinden à Jean-Pierre Jauss au poste de directeur.

Seul bémol à cet exercice : le changement de caisse de pension et ses effets sur le bénéfice annuel. Celui passe à 0,543 million de francs contre 1,583 million l’année d’avant. La Goule précise qu’il s’agit néanmoins d’un effet extraordinaire qui n’est pas en lien avec le développement de l’entreprise et qui permet à l’entreprise d’assurer les intérêts de son personnel et d’offrir une solution de prévoyance pérenne. /lgu + comm