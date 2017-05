Jura bernois Tourisme poursuit ses projets

La 37e assemblée générale de Jura bernois Tourisme s’est tenue mercredi soir à la Neuveville devant plus de 80 personnes. Ses responsables ont souligné le dynamisme de la destination Jura & Trois-Lacs qui pousse l’association à professionnaliser encore plus le développement des produits touristiques. Côté chiffres, l’assemblée a accepté les comptes 2016 qui affichent un déficit d’un peu plus de 22'000 francs, ainsi que le budget 2017 équilibré à 935'000 francs.

Les nuitées hôtelières toujours en baisse

Le nombre de nuitées hôtelières a baissé d’1,46% en 2016 dans le Jura bernois. Il s’agit de la seconde baisse consécutive après plusieurs années de hausse. Jura bernois Tourisme explique ce résultat par l’abandon du taux plancher en 2015, l’hôtellerie de la région vit en effet principalement du tourisme industriel.

Des projets et des collaborations

Jura bernois Tourisme a aussi fait le point sur ses projets en cours. L’organisme cite par exemple le nouveau centre visiteurs Camille Bloch, la médiation concernant l’abbatiale de Bellelay ou encore l’organisation de la 3e Fête de la Tête de Moine. Jura bernois Tourisme a par ailleurs fait part de sa volonté de collaborer davantage avec les autres partenaires de la région. /comm+mdu