La Collégiale de Moutier rénove son beffroi

Le beffroi de la Collégiale est en travaux depuis la fin du mois de mars. Ce nom est celui du bâti en charpente qui porte les cloches à l’intérieur du clocher. Celui de la Collégiale de Moutier présentait plusieurs problèmes. Premièrement, le bois de la structure était exposé à la pluie et ne séchait jamais, avec pour conséquence une pourriture de celui-ci. Partant de là, le beffroi perdait en stabilité et présentait un « boitement » qui créait un contact avec le mur du clocher. Les pierres commençaient alors à bouger, menaçant l’ensemble du monument à terme. Les poutres porteuses étaient aussi en très mauvais état et nécessitaient un remplacement.

La solution consiste à remplacer les éléments endommagés par une dalle en béton équipée d’amortisseurs de vibrations. Ces éléments sont les mêmes que ceux utilisés dans les constructions d'autoroutes et pour les ponts.

Le montant total des travaux a été estimé à 333'000 francs. Il est subventionné par le service des monuments historiques du canton de Berne à hauteurs de 33,5%. Le reste est financé par la paroisse réformée de Moutier. Pour effectuer les travaux, les entreprises de la région ont été favorisées. Le tout est supervisé par l’entreprise lucernoise Muff, spécialisée dans les travaux sur les clochers. Les travaux devraient être terminés d’ici fin juin au plus tard.

Des normes à respecter

La Collégiale de Moutier est un monument historique. Chaque modification qui lui est apportée doit au préalable être approuvée par le service des monuments historiques du canton de Berne. Par exemple, les crépis doivent être restaurés selon des normes précises en termes de technique et de composants. /lgu