Le CAF liste ses priorités pour 2017

Le CAF veut faire de l’emploi l’une de ses priorités pour 2017. Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne a présenté jeudi matin dans ses locaux sa liste de dix objectifs pour cette année. L’organe souhaite notamment continuer à mettre l’accent sur la création de nouvelles places d’apprentissage destinées aux francophones.

C’est son cheval de bataille depuis plusieurs années déjà : rétablir un semblant d’équilibre entre les places d’apprentissage destinées aux Biennois germanophones et celles, bien trop rares, prévues pour les jeunes francophones. La cité seelandaise compte aujourd’hui environ 41% de francophones mais dans certains domaines la proportion n’est de loin pas respectée. 15% des places d’apprentissage dans la vente à Bienne sont occupées par des jeunes qui parlent français et on tombe à 7% dans le secteur de santé. Le CAF a ouvert le dialogue avec le Centre hospitalier de Bienne et les deux grands distributeurs actifs dans la vente au sein de la ville pour les convaincre d’ouvrir davantage de places de formation en français dans leurs structures. Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne entend également discuter avec le canton de Berne pour améliorer la prise en compte du français dans les offres d’emplois cantonales.

Outre l’emploi, le CAF entend mettre l’accent sur les jeunes qui doivent faire face à des situations difficiles. Le but est d’obtenir une meilleure prise en charge des enfants et des adolescents francophones lors de placements par exemple. Cet objectif est déjà bien avancé puisque six places d’accueil d’urgence verront le jour au Centre éducatif et pédagogique de Courtelary.

Parmi les grands dossiers du CAF pour cette année 2017 figurent également les préparatifs en vue de l’extension de son périmètre d’action prévue pour 2018. L’organe passera alors de deux communes actuellement (Bienne et Evilard) à 19 communes (ensemble de l’arrondissement administratif Biel/Bienne). /nme