Image et Son SA ouvre ses portes au public

La société Image et Son inaugure publiquement son nouveau bâtiment. A cette occasion, elle invite la population jurassienne à venir visiter les lieux samedi à Rossemaison. Cette journée porte ouverte se déroulera dès 9h.

Image et Son SA est une entreprise de réalisation vidéo. Aussi, le nouveau bâtiment abrite plusieurs studios de tournage, ainsi que des régies d’enregistrement. Il comporte également les locaux administratifs de l’entreprise. La société de production gère notamment les aspects techniques, informatiques et administratifs des radios RJB, RTN, RFJ et GRRIF, mais aussi de BNJ.TV. /lhu