L’installation électrique avait été contrôlée

« L’installation électrique pour la recharge des bateaux en cause a été posée en 2016 par une entreprise spécialisée et vérifiée cette même année par un contrôleur indépendant ». C’est ce qu’a indiqué le Conseil municipal de la Neuveville dans un communiqué jeudi soir. Les autorités ont réagi suite à l’accident qui a coûté la vie à deux femmes et un chien dans le port lundi. Elles précisent que toutes les installations ont été immédiatement mises hors service.

L’exécutif de La Neuveville a confié être consterné par ces disparitions et a tenu a présenté ses condoléances et sa sympathie aux familles des victimes. L’enquête sur les causes exactes de l’accident se poursuit. À ce stade, il n’apparaît pas que la responsabilité de la commune soit engagée. Les autorités concluent en ajoutant qu’elles ne feront aucun commentaire avant de connaître les résultats de l’investigation. /mdu