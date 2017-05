Positiver plutôt que provoquer

Campagne apaisée pour le PDC de Moutier. Le parti démocrate chrétien a présenté vendredi matin ses arguments en faveur d’un rattachement de la ville au Jura le 18 juin prochain. Ils ont été réunis dans un fascicule qui sera distribué aux membres et aux sympathisants du parti, ainsi qu’aux élus jurassiens. Il a été tiré à 800 exemplaires. Des affiches ornées de messages tels que « voter oui, c’est aimer sa région » ou encore « rejoindre le Jura et exister sur la scène fédérale » ont aussi été présentées. Elles seront prochainement posées en ville de Moutier. Pour le président du PDC prévôtois, il n’était pas question de faire des affiches provocantes mais de montrer des arguments positifs. « La vie ne s’arrêtera pas le 19 juin, il y aura forcément des déçus, et il faut préserver les bonnes relations », ajoute la conseillère municipale Claire-Lise Coste. /ast