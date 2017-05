Crédit pour l’asile rejeté dans le Jura bernois et à Bienne

Le Jura bernois et Bienne s’opposent au crédit de 105 millions de francs prévu pour l’octroi de l’aide sociale dans le domaine de l’asile de 2016 à 2019. Le projet accepté l’an dernier par le Grand Conseil et combattu par référendum a été rejeté par 55,7% des votants dans le Jura bernois et par 50,9% dans l’arrondissement de Bienne. Un « non » se dessine aussi au niveau cantonal, avec 61% de rejet après dépouillement de 9 arrondissements sur 10. Ce crédit devait principalement servir à financer l’accueil des réfugiés mineurs non accompagnés.

Aarwangen devrait avoir son contournement

Les deux arrondissements ont en revanche accepté le crédit d’étude pour le réaménagement du réseau routier d’Aarwangen – Langenthal Nord. Le « oui » atteint 59,7% à Bienne et 58,7% dans le Jura bernois. /ast